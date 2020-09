Mindeord: Kjeld Schouboe er død

Kjeld Schouboe døde den 30. august. Privatfoto

En usædvanlig mand med "anderledes" løsninger. Kjeld Schouboe er død, 79 år

Af Jørgen Warberg, tidl. formand for Allerød Tennisklub og fung. formand for Skulpturparken Allerød

mindeor Når direktør og kunstmæcen Kjeld Schouboe med sit karakteristiske "cykelstyrskæg" trådte ind i de københavnske kunsthaller - det være sig på Charlottenborg, Den Frie eller Grønningen - med sin frue, Ingelise, under armen, hviskedes det blandt kunstnerne "CRIMP-manden" er her, og man ventede spændt på, hvem dagens kunstkøb ville komme til gode. Det vil ikke ske mere: "CRIMP-manden" er her ikke længere og med Kjeld Schouboe´s bortgang er der skabt et tomrum, både menneskeligt, kulturelt og erhvervsmæssigt. En usædvanlig mand, som altid søgte "anderledes" løsninger, er gået bort - Kjeld døde søndag d. 30. august 2020.

For nogle år siden erklærede Kjeld, at han havde besluttet at blive 125 år gammel. I det "gamle Grækenland" ville man kalde det "hybris" - i vor tid vil man kalde det "livsmod", for det var netop det, Kjeld med sit udsagn gav udtryk for: glæden ved livet, glæden ved kunsten og glæden ved nyskabende aktiviteter. Næsten som et renæssance-menneske forstod han med både seriøsitet samt "fest og farver" at skabe kreative og utraditionelle nydannelser - ikke kun i form af den verdensomspændende erhvervsvirksomhed, "CRIMP A/S", som han sammen med Ingelise startede i garagen i 1974, men også i form af den store kunstsamling, han gennem årene etablerede - rundet af en vidtfavnende og ægte kærlighed til den moderne kunst, han overalt omgav sig med; i hjemmet og på arbejdspladsen - og når det kneb med vægpladsen blev loftet taget i brug ! Denne lidenskab, som han selv mente at have arvet efter sin farfar, Pablo Schouboe, der var kunstmaler, delte han med Ingelise, sammen med hvem, han ikke blot skabte virksomheden, men også etablerede "Schouboe Fonden", der ofte stod bag de store kunstindkøb.

Kjelds store interesse for kunst og kunstnernes tillid til ham bevirkede, at han i mange år var en meget værdsat og aktiv formand for kunstnersammenslutningen "Stokrosebanden" i Odsherred.

Som selvskabt og driftig erhvervsmand havde Kjeld Schouboe såvel et globalt som et nationalt udsyn - både i form af internationale forretningsaktiviteter (Australien, England, Schweitz o.a.) og organisatorisk virke i dansk erhvervsliv, hvor han havde sæde i Handelskammerets Komité (Bestyrelse) 1997-2002, og typisk for Kjelds humoristiske sans omtalte han altid Børsbygningen som "mit hus". Han var endvidere i en årrække organisatorisk involveret i Niels Brocks Handelsskole/Gymnasium, hvor han selv havde været elev.

Levende optaget af Lillerød

Men Kjeld var også levende optaget af lokalsamfundet Lillerød, hvor han boede og havde sin virksomheds domicil. Hans idérigdom og utraditionelle tankegang manifesterede sig - gennem et samspil med Tegnestuen Vandkunsten - i et usædvanligt og arkitektonisk banebrydende erhvervsbyggeri, hvilket indbragte ham Boligfonden Kubens første Bygherrepris i 2000. Dette blev begrundet af daværende boligminister Jytte Andersen med ordene "en stærk sammenhæng mellem filosofi, proces og produkt". Ved denne lejlighed kom Kjelds særlige humor og uhøjtidelighed til udtryk, da han takkede for de mange fine ord og udtalte, at nu "kunne han vist gå på vandet", hvorefter han trådte ud i det store vandbassin i bygningens midte og stående i vand til knæene indrømmede, at "det ku´ jeg så alligevel ikke !". Da Kjeld senere solgte sin virksomhed til det schweitziske firma Huber + Suhner A/S, blev den karakteristiske bygning omdannet til Allerød Rådhus, og den imponerende Schouboe Samling af kunst fulgte med - resulterende i et helt specielt rådhusmiljø.

I begyndelsen af 1990´erne involverede Kjeld sig på undertegnedes forespørgsel uden tøven i planlægningen, da der i Allerød Kommune skulle opføres et nyt stort tennisanlæg - selv om al sportslig aktivitet lå ham personligt meget fjernt. Det blev begyndelsen til et snart 30-årigt samarbejde os imellem og et meget nært venskab. Med sin byggeerfaring og visionære ideer kom han til at præge det ca. 10 tønder land store idrætsanlæg, så det fik en parkagtig karakter, og gennem sine kontakter til kunstlivet fik han udvirket, at også i Tennisparken kunne kunsten komme til udtryk. Det startede i 1993 med en enkelt, meget stor skulptur, som i mange år var ene om at præge anlægget, men senere er flere kommet til, og med Kjeld som en af hovedaktørerne er der skabt noget så usædvanligt som en skulpturpark ("Skulpturparken-Allerød") inden for rammerne af det store idrætsanlæg "Allerød Tennispark". Denne skulpturpark rummer nu omkring 30 kunstværker. Også da der skulle etableres faciliteter for handicappede (kørestolstennis) engagerede Kjeld sig med al sin energi og igangsætter evner.

At Kjeld Schouboe også i sit liv har formået at yde en indsats inden for veteranbiler og hundetræning siger noget om hans virketrang og store rækkevidde.

Talrige er de aktiviteter, vi som voksenlivets "legekammerater" sammen har dyrket - alene og sammen med vore hustruer, blandt andet på mange spændende rejser til de fleste verdensdele. Men det bedste sted i verden var for Kjeld dog sommerhuset i Rørvig, hvor - ifølge Kjeld - "solen altid skinner" og "himlen altid er blå".

Altid vennernes ven

Det har aldrig været kedeligt at være sammen med Kjeld - latteren og humoren var altid "lige om hjørnet", og han var altid vennernes ven. Desværre var kampen mod de mange dårligdomme, som prægede hans seneste år, ikke til at vinde, og forsynet kom på tværs af hans planer om at blive 125 år.

Kjeld efterlader sig hustruen Ingelise samt sønnerne Henrik og Frederik med deres fruer og 5 børnebørn.

Æret være Kjeld Schouboes minde.