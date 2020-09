Mig og min smarte mobil

Gymnasiet må, som så mange andre af landets gymnasier, sande at de åbne porte til IT himlen samtidig sender eleverne ud i en verden af impulser og fristelser, der konstant kalder på deres opmærksomhed.

At være til stede i et fysisk læringsrum er svært, når kontakter og aktiviteter i det online, virtuelle fællesskab uafbrudt kalder.

Rigtig mange af eleverne mærker afhængigheden og erkender, at brug af mobiltelefon i fritiden og i undervisningen fylder for meget.

"Søren Hebsgaards oplæg var startskuddet til et fælles projekt for lærere og elever på gymnasiet, hvor målet er at genskabe rum til fordybelse, ro og mindre stress, og dermed større opmærksomhed mod det at lære," udtaler lærer Charlotte Villefrance.