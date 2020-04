Mest af alt glæder jeg mig til atter at kunne kramme mine børnebørn

"Jeg glæder mig også til at få åbnet AFK igen, få set alle klubvenner og få bolden til at rulle igen. I det hele taget ikke at være begrænset længere."

"Når krisen er ovre, glæder jeg mig til igen at kunne dele min begejstring for livets mangfoldighed med store som små. Og jeg glæder mig til atter at kunne ture på tv-optagelse med Vicky i det danske landskab."

"At se jer allesammen igen"

Merete Them Kjølholm, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød Kommune:

"Jeg drømmer om, at bibliotekerne har endnu mere fokus på at skabe et hus, der inspirerer til, at vi er sammen. At bibliotekerne bliver et slags moderne forsamlingshus eller et centralt rum i byen. Jeg synes, at vores lokale biblioteker har gjort et stort og vigtigt arbejde for borgerne i Allerød i denne ekstraordinær situation, og jeg er sikker på, at de har gjort en forskel for mange Allerød-borgere."

"Jeg drømmer også om, at vi bruger den her lejlighed til at kigge lidt indad, og at vi giver os selv tid og rum til at finde inspiration, til at reflektere - om det så er i vores skønne natur her i Allerød, ved at se en teaterforestilling, høre musik eller læse en bog – det er lige meget. Kulturen og naturen er eksistentiel for at vi har det godt, og jeg håber, at når Covid-19 tiden er ovre, så kommer vi ud af vores huse og er sammen om alle mulige forskellige oplevelser."

"Jeg drømmer om, at vi alle støtter op om FN's 17 Verdensmål, og at vi bliver endnu skarpere i vores prioriteringer af de handlinger, der skal til, for at vi kan få en bæredygtig verden. Både på verdensplan og lokalt."

"Sidst men absolut ikke mindst: Når vi igen kan mødes frit og mange, så drømmer jeg om, at vi får takket børnene for, hvor gode de har været til at acceptere hele den her situation. Mange af os forældre har haft rigtig meget fokus på vores arbejde. Vores børn har ofte måttet vente indtil vores online-møder blev overstået, inden de kunne få den hjælp og opmærksomhed, som de havde brug for. Jeg er så imponeret over, hvordan de har taklet denne enorme omvæltning af deres hverdag."

"Mest af alt så glæder jeg mig til at se jer alle sammen igen."