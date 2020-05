Modelfoto Foto: nito - stock.adobe.com

Matas vil teste ansatte for antistoffer

Firmaet med hovedsæde i Allerød tilbyder coronatest til 2.500 ansatte

Allerød Nyt - 09. maj 2020

test Kosmetikfirmaet Matas, der har hovedsæde i Allerød, tilbyder nu sine i alt 2.500 ansatte coronatest. Testen er en antistoftest, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Vores medarbejdere har stået i frontlinjen i åbne butikker de seneste 8 uger og de har klaret det flot. Sygefraværet har faktisk været historisk lavt i perioden. Som mange andre har vores medarbejdere et stort ønske om at blive testet for antistoffer og få opklaret, om de har været smittet med Covid-19 uden at have haft alvorlige symptomer", siger adm. dir. hos Matas Gregers Wedell-Wedellsborg i pressemeddelelsen.

Resultaterne bliver kun delt med den testede ansatte, skriver firmaet videre, samtidig med ,at den ansatte kan sætte sig i forbindelse med en hotline hos Falck med gode råd. Matas får så adgang til en anonymiseret statistik over, hvordan antallet af medarbejdere med antistoffer fordeler sig ud over landet.

"Disse overordnede resultater vil blive delt med interesserede myndigheder og eksperter," står der.

"Med dette initiativ kan vi i Matas være med til at kaste lys over mørketallet i detailhandlen. Der er i dag ikke nogen viden om, hvor mange, der har været smittet med Covid-19 men enten været helt symptomfri eller kun oplevet lette symptomer. Vi giver med denne test vores medarbejdere mulighed for at få en afklaring og giver desuden et bidrag til, hvordan vi som samfund kan indrette os til den nye virkelighed, nu hvor Danmark har taget fat på genåbningen," siger Gregers Wedell-Wedellsborg.

Testen er en såkaldt priktest.