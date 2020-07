Masser af aktiviteter i vandet

"Sigma Swim Allerød var en af de foreninger, som meldte sig til at holde aktiviteter, og klubben spurgte os trænere, hvad der kunne være sjovt at lave. Vi blev så enige om, at lave noget, som vi selv syntes var sjovt, da vi gik til svømning. Derfor foreslog vi vandpolo og vandgymnastik for alle," fortæller Camilla Dufour, der er en af de ledere, som står for vandlegene i Blovstrød Svømmehal.

"Derudover blev vi enige om at lave noget svømning for børnene, fordi de ikke have været i vandet i tre måneder. Det handlede mest om at få dem samlet op igen og vi valgte, at det skulle være for alle børn mellem seks og 17 år. Børnesvømningen foregik i sidste uge med på to forskellige hold for begyndere og let øvede midt på dagen fra mandag til fredag. De hold var ret populære. Disse hold kører igen i uge 31 klokken 12.30 for begyndere og klokken 13.30 for let øvede," tilføjer hun.