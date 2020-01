Marie Brixtofte, Per Stig Møller og masser af musik

Marie Brixtofte, Per Stig Møller og masser af musik. Der er atter en gang meget at komme efter, når man kigger i forårsprogrammet fra Ældre Sagen Allerød.

Ældre Sagens tirsdags-arrangementer finder sted i Skoven 4, som hovedregel fra kl. 14.00-16.00.

Det hele begynder 7. januar med præsentation af programmet, og så starter 'Herreværelset' 10. januar med en række fredagsmøder med start kl. 12.30 - de øvrige møder finder sted 7/2, 3/3 og 3/4.

14. januar holder Marie Brixtofte foredrag om sin far, Peter Brixtofte, under overskriften 'Kun når det regner'. Det handler om at vokse op med en far, som drikker, og Marie Brixtofte vil fortælle om misbrug, omsorgssvigt og hemmeligheder for at beskytte den tidligere borgmester i Farum, der også var folketingsmedlem og skatteminister.

21/1 er der musik med Preben Nissen og Jens Jacob Nissen, og 28/1 kommer det tidligere medlem af Folketinget og forhenværende minister, Per Stig Møller, på besøg for at fortælle om sin politiske karriere.