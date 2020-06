Maria er nyansat hos Niras

"Her har Maria arbejdet med blandt andet modelberegning og spildevandsplanlægning, ligesom hun sideløbende har været tovholder for hydraulikernetværket hos DANVA fra 2017 til 2020. For NIRAS skal hun nu planlægge afløbs- og klimatilpasningsprojekter, og første opgave bliver et afvandingsprojekt, hvor overfladevand fra vejarealer skal håndteres i regnvandsbassiner."