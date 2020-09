Mangel på frivillige til indsamling i Allerød

"Under overskriften 'Husk mig' går hundredvis af mennesker på gaden til Alzheimerforeningens landsindsamling for at samle ind til fordel for de op mod 90.000 mennesker, der lever med en alvorlig demenssygdom og de cirka 400.000 pårørende, der står lige ved siden af. Rundt om i hele landet vil frivillige ildsjæle være på gaden for at samle ind, men der er brug for indsamlere i Allerød. Derfor opfordrer Alzheimerforeningen nu lokale borgere til at melde sig," skriver foreningen i en pressemeddelelse.