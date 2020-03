Mange vil være med i hjælp hinanden-gruppe

Allerød-borgerne vil virkelig gerne hjælpe hinanden under corona-krisen: Facebook-gruppen 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet' får stop opbakning.

'Gruppen har på et døgn fået 550 medlemmer, og det er fantastisk, at der er så mange, der er villige til at hjælpe hinanden. Vær endelig ikke bange for at bede om hjælp, hvis du har brug for det. Og hvis nogen har forslag eller andre indspark, så skriv endelig også herinde,' skriver administrator Maja Axholt i et opslag.

Gruppen bliver ved med at vokse og er nu igang med at runde 600 medlemmer.