Mange roser til aftale om bymidten

Partierne bag glæder sig over lokalplan, der kommer til at "række et godt stykke ud i fremtiden"

Allerød Nyt - 29. maj 2020 kl. 13:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mange roser til aftalen om udformningen af lokalplanen for bymidten i Lillerød, da de seks partier bag aftalen - Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød - præsenterede den 28. maj på Allerød Rådhus.

Jørgen Johansen, Konservative, glædede sig over aftalen og den udvikling af bymidten, den giver mulighed for.

"Vi går ind for, at så meget grønt som muligt bevares, og derfor forstår vi heller ikke helt modstanden mod at bygge i højden. Vi skal og vil stå politisk på mål for det her, også når vi bliver udfordret hen ad vejen af udviklere og andre," sagde han og fremhævede intentionen om at placere parkering under jorden.

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, slog fast, at der gennem tiden havde været mange idéer om udviklingen af bymidten, men ikke så mange konklusioner.

"Det bliver der så lavet om på nu med den her plan, der rækker et godt stykke ud i fremtiden. For os er det vigtigt, at der nu langt om længe opstilles realistiske rammer for udviklingen i bymidten, for vi tror på, at det vil få flere private investorer på banen, hvilket vil give vækst," sagde Miki Dam Larsen og fortsatte:

"Forholdene tidligere har bevirket, at der er opstået 'døde pletter' i bymidten, men dem vil vi kunne udvikle i de kommende år. Det her er noget af det mest glædelige, jeg har været med til i byrådet."

Glad for fortætning Olav B. Christensen, Venstre, påpegede, at "hvis vi ikke udvikler, så afvikler vi."

"Vi er glade for muligheden for fortætning i bymidten, så der kan etableres flere boliger - til ældre og unge. Vi støtter målet om at skabe liv i bymidten, og så har vi lyttet til dem, der gerne vil bevare de gamle bygninger - og faktisk også til dem, der ikke ønsker for meget højt byggeri," sagde han.

Merete Them Kjølholm, Radikale, glædede sig også over aftalen, der "vil give liv i mange år frem og skabe et boligområde for langt flere end i dag."

"Det grønne og bæredygtige i planen støtter vi varmt, og vi ser frem til at være med til at videreudvikle byen," sagde hun.

"Gennemtænkt plan" Viggo Janum, Vores Allerød, kaldte aftalen for "en gennemtænkt, samlet plan."

"Det er utroligt vigtigt. Tidligere har der været en tendens til, at en udvikler med penge kunne få meget igennem, men nu har byrådet opstillet rammer for, hvad der kan lade sig gøre, og så kan investorer se, hvad der er muligt. Vi bevarer Lillerød som en grøn by, hvor mange kan bo i bymidten - og ikke mindst fastholder vi muligheden for at cykle til bymidten i stedet for at plastre den til med p-pladser," sagde han og fortsatte:

"Man kan ikke sige: Der vil aldrig blive tale om dispensationer - for der vil altid være detaljer, der skal kigges på, og tilpasninger der bliver nødvendige hen ad vejen. Men her tager byrådet og borgerne hånd om udviklingen ved at opstille rammerne, og dem må vi stå fast på."

Erling Petersen, Blovstrødlisten, bakkede også op om aftalen, idet han kaldte samarbejdet for godt og blandt andet påpegede, at mange ældre gerne vil have mindre boliger.

"Højt til loftet" På spørgsmålet om hvorvidt der er enighed i partierne om aftalen, lød to af svarene:

Jørgen Johansen: "Vi har haft højt til loftet, ikke mindst når det gælder byggehøjder, men vi er enige."

Olav B. Christensen: "Vi har drøftet emnet gennem lang tid, men er enige som gruppe om det kompromis, der ligger på bordet. Det er vigtigt, at der er mange mandater bag en sådan aftale, der jo rækker ud i fremtiden."