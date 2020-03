Mange butikker holder fortsat åbent i bymidten

Listen tæller lige nu over 30 åbne butikker

En lang række butikker holder fortsat åbent i bymidten i Lillerød.

På Facebook har 'Mit Allerød' lavet en liste over de butikker, der fortsat er åbne, og her kan man lige nu finde navne på over 30 butikker.

'Oversigten vil løbende blive opdateret, såfremt der sker ændringer,' bemærker 'Mit Allerød'.

mik.