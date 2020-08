En klapsammenmad med torskerogn samt pære, agurk, tomat og gulerod som tilbehør er lige til at spise i det store frikvarter i 0. klasse. PR foto: Mejeriernes Skolemælksordning

Madpakken kan blive sjov og sund

Cirka 300 børn i Allerød Kommune og deres forældre kan få tips til en sund madpakke

Allerød Nyt - 08. august 2020

Madpakker De cirka 300 børn i Allerød Kommune, der begynder i 0. klasse i august, og deres forældre kan få tips og opskrifter til en sjov og sund madpakke fra Mejeriernes Skolemælksordning.

En klapsammenmad med torskerogn samt tomat, agurk og gulerod som tilbehør, en grov chokoladebolle eller en amagermad med hytteost og salat.

Dette er eksempler på, hvordan man nemt og uden at skulle bruge oceaner af tid kan gøre barnets madpakke til en appetitvækker, fremgår det af en pressemeddelelse. Det er vigtigt, især hvis man er forælder til en søn eller datter, der sammen med cirka 300 andre børn i Allerød Kommune, og 60.000 børn i hele Danmark, begynder i 0. klasse i august.

For når man skal til at lære at gå i skole, er spisepausen en stor omvæltning. Væk er børnehavens trygge rammer med god tid til maden, hjælpende pædagoger og fællesskab om måltidet.

Kortere pause

I skolen er spisepausen kortere, og med ofte kun én voksen til stede skal børnene være mere selvhjulpne; samtidig med at mange børn ikke er vant til at have en madpakke med.

De udfordringer kan en madpakke, som med indbydende og sund kost giver barnet lyst til at spise, være med til at takle.

Det siger projektleder Louise Basic Poulsen fra Mejeriernes Skolemælksordning:

"Børn har brug for næring til læring. De har en lang skoledag, der kræver masser af energi. Derfor er det nødvendigt med en god madpakke og en drikkedunk med vand - og så anbefaler vi, at man supplerer madpakken med en skolemælk."

Nemt at gå til

Men i en travl hverdag kan det være svært at finde på idéer til en inspirerende madpakke.

Som en hjælp til forældre til børn i de kommende 0. klasser har Mejeriernes Skolemælksordning udarbejdet opskrifter, inspiration og tips, som sikrer energi og væske til en lang skoledag.

Opskrifterne, der tager udgangspunkt i de officielle kostråd, og det øvrige materiale ligger på Skolemælk.dk.

"Det skal være nemt for alle at være sunde. Ellers bliver sundheden nedprioriteret og taber kampen mod hverdagens praktik. Vores opskrifter er nemme at gå til. Mange af dem kan man lave sammen med sit barn, så det at smøre madpakke bliver en hyggestund," udtaler Louise Basic Poulsen.

Her er en tjekliste til den sunde madpakke:

Spis rugbrød eller fuldkornsbrød.

Få masser af frugt og grønt som snack, salat eller pålæg

Spis varieret pålæg af kød, ost, fisk eller æg

Sørg for, at barnet får væske; køb en god drikkedunk og meld barnet til Skolemælksordningen på http://www.skolemaelk.dk/.

