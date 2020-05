'Vi regner med at komme tilbage med ekstra styrke, så snart vi er igennem denne krise,' lyder meldingen fra Lynge Erhvervsforening. Årets udgave af 'Lyngedagen' er aflyst - billedet er fra en tidligere udgave.

Lynge regner med at komme tilbage med ekstra styrke

'Vi må nok se i øjnene, at aktivitetsniveauet for underholdning i Lynge generelt bliver meget lavt resten af året,' skriver Lynge Erhvervsforening på Facebook

Allerød Nyt - 02. maj 2020

'Vi må nok se i øjnene, at aktivitetsniveauet for underholdning i Lynge generelt bliver meget lavt resten af året, men vi regner med at komme tilbage med ekstra styrke, så snart vi er igennem denne krise.'

Sådan skriver Lynge Erhvervsforening på Facebook-siden 'Liv i Lynge'.

Her oplyser foreningen, at 'Lyngedagen' - der var planlagt til at finde sted 15. maj - er aflyst på grund af corona-krisen.

'Pas godt på jer selv og sørg fortsat for at overholde de gældende regler, da det netop nu er ekstra vigtigt, hvor vi begynder langsomt at lukke op for aktiviteter i samfundet, hvilket naturligvis vil øge smittespredningen. Gudskelov har vi god plads og natur omkring os i Lynge, så det er mest når vi er nede i vores gode forretninger, at vi skal være ekstra påpasselige,' skriver Lynge Erhvervsforening og tilføjer:

'Husk at støtte de lokale erhvervsdrivende - mange har været igennem en hård periode.'