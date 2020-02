Lynge ramt af indbrud mandag

Indbrudstyve slog mandag 10. februar til mod fire villaer i Lynge, ligesom Nordsjællands Politi fik anmeldelse om et indbrud samme dag på Lyngevej mellem Lynge og Lillerød.

Mellem kl. 9.30-20.20 gik det ud over en villa på Maglevangen, hvor gerningsmændene skaffede sig adgang via en rude i en terrassedør. Der er ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet.

På Højdevej blev en rude i en terrassedør udtaget i tidsrummet mellem kl. 17.00-20.37, og her blev der stjålet smykker.

Tyvene tog et spillekonsol i Vildroseparken, hvor et vindue til et soveværelse blev brudt op mellem kl. 17.30-20.25, og på Elmedalen blev et vindue til en kælder opbrudt mellem kl. 12.00-18.30 - her er der ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet.

En terrassedør blev opbrudt ved indbruddet på Lyngevej, der fandt sted mellem kl. 9.30 og 12.44. Her er der stjålet designermøbler og -lamper, oplyser politiet.

Endelig har politiet fået anmeldelse om et indbrud i en villa på Lyøvej i Lillerød 9. februar kl. 04.28. Gerningsmændene er kommet ind i huset ved at bryde et vindue til et børneværelse op, men der er ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet.