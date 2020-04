Lynge Messen 2021 i støbeskeen

Lynge Erhvervsforening arbejder fortsat på at realisere Lynge Messen 2021. Skulle den ikke blive gennemført til marts næste år som følge af corona-restriktioner, vil deltagerne få penge betalt for stande tilbage.

Det skriver Lynge Erhvervsforening i en mail til medlemmerne.

Foreningen er klar over, at corona-krisen har givet mange andet at tænke på end messen i 2021. Derfor har man udsat tilmeldingsfristen, hvor medlemmer kan få en stand billigere, til 1. juni og med betalingsfrist frem til 1. september. Efter 1. juni begynder foreningen at sælge stande til andre virksomheder.

Lynge Erhvervsforening har samtidig besluttet, at medlemmerne ikke opkræves kontingent for 3. kvartal 2020, da foreningen kommer til at gennemføre færre aktiviteter i år.