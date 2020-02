Lene Høeberg Hansen, der repræsenterede Vennerne, og Erik Rasmussen, der repræsenterede Lions, fik hver en check med hjem til deres foreninger som følge af, at det kunne konstateres, at Lynge Byfest 2019 endte med et overskud. Privatfoto

Lynge Byfest endte med overskud

Lynge Byfest 2019 endte med et overskud, som ved byfestforeningens årlige takkefest førte til, at Vennerne og Lions hver fik overrakt en check på 26.675 kr.

"Vi vil gerne sige en stor tak til alle dem, som støtter op om Lynge Byfest. Uden hjælpere, sponsorer og vores gæster ville det ikke være muligt at få vores fest afviklet," sagde formanden for Foreningen Lynge Byfest, Jørgen Johansen, ved takkefesten.

Jørgen Johansen oplyste om byfesten 2020, at man har booket 'Die Herren' til at spille fredag aften. Programmet for byfesten vil blive præsenteret løbende hen over foråret, men det står fast, at der under årets fest vil være en markering af Allerød Kommunes 50 års fødselsdag.

"Vi håber, at byfesten 2020 også bliver en stor succes. Der åbnes for bookning af kræmmerstader 1. april, og vi forventer, at vi i 2020 får endnu flere kræmmere end i 2019, hvor antallet ellers slog alle rekorder," sagde Jørgen Johansen.

mik.