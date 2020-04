Lynge Byfest 2020 udskydes til 2021

"Vi har drøftet, om vi skulle flytte byfesten til september, men vi har vurderet, at det ville være for risikabelt af hensyn til økonomi og en eventuelt ny udmelding fra regeringen," siger Jørgen Johansen.

"Vi har i bestyrelsen for Lynge Byfest netop besluttet at udskyde Lynge Byfest i ét år, det vil sige til 2021," siger byfestformand Jørgen Johansen og fortsætter:

'Die Herren' kommer i 2021

Formanden påpeger, at beslutningen medfører et stort arbejde med nu at få så mange aftaler som muligt med samarbejdspartnere flyttet til 2021.

"Således vil festen i 2021 blive afholdt med udgangspunkt i det arbejde, som vi har udført siden afholdelsen af den seneste fest i 2019," siger Jørgen Johansen og fortsætter:

"'Die Herren' var et af de store navne, som skulle besøge Lynge Byfest i 2020, og det er med stor glæde vi kan fortælle, at bandet kommer 27. august 2021."

"Vores mål er at udskydelsen af byfesten 2020 ikke må få nogen økonomiske konsekvenser for vores program i 2021."

"Alle de kræmmere, som har betalt for en plads, får selvfølgelig deres penge tilbage. Men de får også at vide, at de kan beholde deres plads til næste år, hvor vi igen regner med rekordstort publikum - særligt nu hvor vi har tiden til at gøre det ekstra godt i 2021," siger byfestformanden.

Jørgen Johansen understreger: "Uden hjælp fra sponsorer og frivillige kan det ikke lade sig gøre - I skal have mange tusinde gange tak."