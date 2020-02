Rikke Nielsen (nummer tre fra venstre) har været i Allerød for at fortælle om LykkeLiga og give inspiration til, hvordan man kan komme i gang. Pressefoto

LykkeLiga kommer til Allerød

Fundamentet for og formålet med LykkeLiga er at tilbyde børn og unge med særlige behov et fristed, hvor man 'bare' er håndboldspiller. Ingen diagnoser, ingen labels – bare samvær og håndbold.

LykkeLiga er et initiativ, der blev startet af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen, og initiativet er nu vokset til en liga med klubber og aktive spillere og cheftrænere over hele landet.

Allerød Håndbold Klub (AHK) har en rigtig stor nyhed: Klubben er blevet optaget i LykkeLiga, og her vil AHK stille op under navnet Allerød Heart Kids.

"Vi er mega stolte"

"Vi er mega stolte over, at Rikke og LykkeLiga har optaget os i den eksklusive liga, og vi er nu på udkig efter spillere og cheftrænere. Holdet stiller op under navnet Allerød Heart Kids – og klubtrøjerne er allerede bestilt," siger Peter Lilja, formand for AHK, og fortsætter:

"Det er overvældende, hvor stor interesse der har været fra forældre og andre ildsjæle, og Intersport i Allerød har været aktiv fra start og behjælpelig med support og udstyr."

"Allerød Heart Kids optager alle, der er interesseret i at spille håndbold, og det er ikke kun for borgere i Allerød, men for alle uanset hvor de bor. Vi vil arbejde sammen med LykkeLiga i Ølstykke, som er det nærmeste LykkeLiga-hold. Vi glæder os til at tage imod de nye medlemmer og cheftrænere," siger Peter Lilja.

Han tilføjer, at AHK fortsætter med at vokse, og at ungdomsafdelingen er historisk stor.