Loop Fitness genåbner

genåbning Sammen med de i alt 122 centre landet over, åbner Loop Fitness-centret i Lillerød igen den 11. juni 2020. Det skriver kæden i en pressemeddelelse.

"Vi har taget alle mulige forholdsregler og er mere end klar til at byde vores mange medlemmer velkommen tilbage i deres lokale centre. Det har vi glædet os til i rigtig lang tid," siger direktør for kæden Brian Schneider i pressemeddelelsen.

"Man vil opleve, at det meste er, som det plejer at være. Dog vil medlemmerne skulle spritte mere af, end de er vant til, og så opfordrer vi selvfølgelig alle til at passe ekstra godt på sig selv og hinanden," siger Brian Schneider videre.