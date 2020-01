Lone åbner klinik med homøopati i Cedervangen

"Homøopati er ikke en mirakelkur, og det er ikke hokus pokus. Derimod er det en flere hundrede år gammel, velgennemprøvet behandlingsform, der sigter på at styrke kroppens eget immunforsvar og derved behandle dårligdomme. En behandling kan virke på forbløffende kort tid, men der kan også være længerevarende forløb. For nogle kan det have taget mange år at komme i ubalance, og så bliver man altså ikke rask med et snuptag."

Sådan siger Lone Ley, der har åbnet klinik med klassisk homøopati på hjemadressen Cedervangen 118 i Rønneholtparken i Lillerød.

Den mangeårige it-udvikler døjede meget med hovedpine og migræne, der blev værre og værre.

"Jeg gik til læger og specialister, men uden resultat. Så anbefalede en veninde mig homøopati, og så skete der noget: Efter et par år i homøopatisk behandling er migrænen permanent væk, og mit liv er positivt forandret," siger Lone Ley.

Oplevelsen førte til, at hun blev interesseret i klassisk homøopati, og hun går nu på en skole i København, der tilbyder den eneste homøopat-uddannelse herhjemme. Det er en fireårig uddannelse, og med halvandet år er tiden inde for Lone Ley til at have klinik og klienter.