Gerth Sloth Berthelsen prøver at tænke i nye baner for at overleve med sit eventbureau Morskaberne.

Lokalt eventbureau opfinder nyt koncept: Gourmet Drive In

Det lokale eventbureau Morskaberne har i lyset af covid-19 pandemien udtænkt et nyt koncept - i håbet om på den måde at holde liv i firmaet.

"Covid-19 pandemien er et sandt mareridt for mange små solo selvstændige erhvervsdrivende, og mange oplever for tiden, at alle de ordrer man havde i ordrebogen er blevet aflyst. Tilbage står de solo selvstændige stadigvæk med udgifter til almindelige driftsomkostninger og ingen løn til sig selv," påpeger indehaver har Morskaberne, Gerth Sloth Berthelsen.

I Morskaberne kommer indtjeningen ved at levere mad, vin og musik til firmaer og private, som skal holde fest.

"Jeg har på to dage mistet alle de aftaler, jeg havde frem til medio april, og det kan betyde, at jeg må lukke firmaet. Jeg har selvfølgelig fuldstændig forståelse for situationen, og jeg følger selvfølgelig alle opfordringer og påbud, der kommer fra officiel side, men jeg er nødt til at tænke i alternativer lige nu," siger Gerth Sloth Berthelsen og fortsætter:

"Hvad man skal stille op som solo selvstændig er meget svært at svare på, for udover bekymringerne om driftsudgifter, så står mange selvstændige tilbage med private udgifter til institution, husleje eller termin og husholdning."

"Jeg har været i tænkeboks og er landet i en utradionel tapasbox. Jeg har i fællesskab med vores leverandør fra Skoemagerkroen aftalt et nyt koncept: Jeg holder Gourmet-Fredag 20. marts og opretter det, jeg kalder Gourmet Drive In. Folk kan bestille en 'TapasBox' eller en 'Børnebox' via min hjemmeside, og eventuelt tilkøbe vine."

"I min Gourmet Drive In kan man afhente sin bestilling på fredag mellem kl. 17-18. Jeg håber på, at jeg på den måde kan holde liv i firmaet, og udover at dække et behov for mine kunder, så har det også en positiv effekt for mine leverandører."

"Jeg tænker, at andre små selvstændige er nødt til at tænke i alternative løsninger i denne svære tid. Jeg ved ikke, om min idé virker, men søndag aften er de første cirka 30 kuverter blevet bestilt via hjemmesiden. Jeg vil opfordre alle kollegaer - uanset branche - til at afprøve alternative løsninger," siger Gerth Sloth Berthelsen.

mik.