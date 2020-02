Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering af lokalplanerne i Allerød Kommune, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten, og endelig fordi Widex (foto) har henvendt sig med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.

Lokalplaner: Flere ressoucer skal holde tempoet i Allerød

Lisbeth Skov, V, og Erling Petersen, Blovstrød Listen, stemte imod. De to foretrækker også 'handlemulighed 5', men ønsker at finansieringen til og med 2022 sker via anlægsbevillingen til udvikling af bymidterne.

"Vi er ambitiøse på planområdet, ikke mindst lægger kommunen et stort arbejde i planlægningen af bymidten i Lillerød og i planstrategien. Samtidig er der behov for en række andre lokalplaner. Hvis vi ikke får flere ressourcer og flere medarbejdere til at udføre planarbejdet, kan vi blive nødt til at udskyde flere planer - og vi kan komme til at gå glip af investeringer, udvikling og indtægter. Det er uacceptabelt."

I gruppen er også Norrecco, idet det oplyses, at økonomiudvalget har igangsat kommuneplantillæg med ny ramme, ændret anvendelse og ny lokalplan for eksisterende virksomhed.'

I denne gruppe findes 'Vassingerød Nord' som følge af, at Widex har anmodet om en ny lokalplan, som gør det muligt for virksomheden at udvide.

Lokalplanerne opdeles herefter i grupper, hvor 'Gruppe 1' er lokalplaner/lokalplanændringer vedrørende kommunale projekter vedtaget af byrådet. Her nævnes planerne for bymidten i Lillerød og kommuneplantillæg og ny lokalplan for Fru Lunds Villa.

I sagsfremstillingen i udvalgets dagsorden kan man læse, at 'byrådet har arbejdet med en plan for en ambitiøs boligudvikling og bymidteudvikling i de senere år. Der er momentum i øjeblikket ift. investorer, der ønsker at investere i både bolig-, bymidte- og erhvervsudvikling. Der er en positiv økonomisk effekt heraf om end den er vanskelig at opgøre.'

Ikke tilstrækkelig kapacitet

'Den nuværende administrative kapacitet til udarbejdelse af lokalplaner og dertil hørende myndighedsbehandling er ikke tilstrækkelig til at gennemføre alle opgaverne umiddelbart. Der vil således være behov for at foretage en prioritering af lokalplansager, således at dele heraf udsættes, eller at tilføre ressourcer til de tekniske områder, således at bemandingen kan øges,' anføres det i dagsordenen, der fortsætter:

'Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten, og endelig fordi bl.a. virksomheden Widex har henvendt sig til kommunen med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.'

I dagsordenen opstilles fem handlemuligheder. De har overskrifterne 'Med nuværende ressourcer', 'Bymidte først', 'Boligudbygning først', 'Både bymidte og boligudbygning igangsættes (ekskl. gruppe 4)' og 'Både bymidte og boligudbygning igangsættes (inkl. gruppe 4).'

Der er i budget 2020-2027 tilført 1 mio. kr. til myndighedsopgaven i forbindelse med den øgede udbygning. Men handlemulighederne 2-5 kræver, at der gives en tillægsbevilling til driften, og at udvalget skal indstille, hvordan finansieringen skal ske.

Puljen til udvikling af bymidten omfatter 4 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.