Lokalplan for Fru Lunds Villa i høring

Et stort flertal i Allerød Byråd har besluttet at sende et forslag til lokalplan for Fru Lunds Villa med tilhørende kommuneplantillæg ud i offentlig høring i fire uger.

I byrådet undlod Erling Petersen, Blovstrødlisten, at stemme, mens Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte imod. Sidstnævnte sagde i byrådet:

"Vi er imod denne udvikling. Det her er en typisk Allerød-sag, hvor man har to muligheder, men vælger en tredie, så alle berørte parter er utilfredse. Det er udtryk for et remis, ingen vil have."

Lokalplan 2-321 for Fru Lunds Villa har til formål at udlægge ejendommen til liberalt erhverv og/eller bolig samt at bevare villaen og sikre, at eventuel fornyelse af bygningen sker i overensstemmelse med bygningens byggestil, materialer og historiske sammenhæng.

Forslaget gør det muligt, at villaen med omtrent seks nuværende parkeringspladser kan blive udstykket fra ejendommen. Adgangen til området skal ske via naboen - Allerød Musikskoles - parkeringsplads, f.eks. ved oprettelse af en privat fællesvej i forbindelse med udstykningen, oplyser kommunen.