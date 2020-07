Alex, Victor, Reet og Sia var i aktion på Skovvang Stadion for at hjælpe forlaget Gyldendal. Pressefoto

Lokale sportsfolk hjælper forlag

Formålet var at lave digitalt undervisningsmateriale til brug på mellemtrinnet, det vil sige 3. til 6. klasse i folkeskolen. Marianne Nordlunde, som er redaktør hos Gyldendal inden for fagområdet naturfag, og som selv bor i Allerød, var tilfreds med resultatet efter de fire timeres aktivitet på Skovvang Stadion. Og hos Allerød Atletik og Motion var man også tilfreds. Her så Olav Holst, ansvarlig for ungdomsatletikken i klubben, det som en kærkommen lejlighed til en anderledes træningsdag på stadion i skolernes sommerferie.