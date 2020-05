To steder i Allerød Kommune er kommet med på en liste over steder, hvor det er tilladt at overnatte i naturen. Modelfoto

Lokale skove kommer med på liste: Her må du overnatte i naturen

I alt er 77 nye skove kommmet med på Naturstyrelsens liste over, hvor man frit kan slå et telt op og overnatte en enkelt nat, hvis man altså har lyst. Der er kommet to nye steder på i Allerød Kommune.

"Vi bruger naturen rigtig meget i denne særlige tid, hvor der er behov for plads og højt til loftet. Mange vil holde sommerferie herhjemme, og der er plads til alle, hvis vi blot spreder os. Det giver en stor fleksibilitet at kunne slå sit telt op og få en primitiv overnatning i endnu flere skove landet over. Det betyder, at endnu flere danskere kan gå på opdagelse i vores natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelseen fra Naturstyrelsen.