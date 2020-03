Lokale skoler deltager i Pengeuge 2020

Finans Danmark arrangerer Pengeuge 2020 i samarbejde med og Danmarks Matematiklærerforening. Det foregår i uge 11 fra 9.-13. marts, og der er skoler fra Allerød Kommune med: Blovstrød Skole, Lillevang Skole Lillerød, Lynge Skole og Kongevejsskolen deltager, oplyser arrangørerne.

Det er syvende år i træk, pengeugen finder sted. Formålet er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i matematik i grundskolens ældste klasser.

Eleverne skal blandt andet lære at lægge et budget og at forstå deres egen lønseddel. Og igen i år er der fokus på digital sikkerhed hos unge. De skal lære at håndtere alt fra Digital Post og NemID til at have viden om at undgå phishing og netbankssvindel. Pengeugen byder også på en quiz, hvor klasserne i fællesskab dyster mod andre klasser i hele landet om de centrale emner af Pengeuge.

Som noget nyt i år deltager også Danmarks Nationalbank. De har sammen med Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag udarbejdet temahæftet 'Din og Danmarks økonomi', der altså også kan bruges i undervisningen. På den måde lærer børnene i år ikke kun om deres egen økonomi – men om hele samfundets.

mik.