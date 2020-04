Lars Jonsson er også formand for LUI Fodbold, og det er i LUI-sammenhæng, han her er fotograferet ved en tidligere lejlighed. Arkivfoto

Lokal landmand leverer beskyttelsesdragter

Lars Jonsson er landmand fra Lynge, og da han fandt 300 ubrugte beskyttelsesdragter på lageret, valgte han at levere dem til Allerød Kommune, som nu kan bruge dem blandt andet på kommunens plejecentre.

"Det er ikke for sjov, at Lars er løbet med titlen som 'Årets Lynge-borger'. Han beviser endnu en gang Allerøds stærke lokale engagement, og det kan jeg kun som borgmester blive glad og stolt over," sagde borgmester Karsten Längerich, da han hørte nyheden om beskyttelsesdragterne.

Mange regioner og kommuner oplever knaphed og mangel på værnemidler i kampen mod inddæmning af coronavirussen. Allerød Kommune er ikke der og er stadig godt med, men de ekstra dragter er ikke en dårlig ting at have i reserve, påpeger kommunen i en pressemeddelelse.

"De sidste par dage har vi ikke hørt andet end om manglen på værnemidler. Jeg kom til at bestille for mange hjem og bruger dem typisk til skolebesøg og så videre. Hvis de kan bruges til noget mere relevant nu, hvor der heller ikke kommer besøgene på gården, giver det jo rigtig god mening. Derfor ringede jeg til borgmesteren og spurgte, om det kunne have interesse," siger Lars Jonsson og opfordrer andre til at gøre det samme.

mik.