Lokal forfatter skriver fiktion om en fremtid med coronavirus

På bagsideteksten står der: "Anne og Poul er søskende og arbejder sammen med deres far på et nødhjælpsdepot, der uddeler værnemidler under de tilbagevendende pandemier, som folk nu blot kalder Pesten.

Det rygtes, at en kur mod sygdommen findes i et ukendt område kaldet "Distrikt 41", og faderen rejser ud for at finde det. Men tiden går, og Anne møder Karen, som véd at "Distrikt 41" ejes af firmaet Altrolab, der netop har introduceret en medicin til behandling af Pesten ..."