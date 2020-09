Løvinde løber 1000 dage i træk

Projektet blev indledt i julen 2017 og var faktisk slet ikke et projekt til at begynde med.

En måned blev til to, og snart er der gået to et halvt år, hvor en tur i løbeskoene har været en del af den daglige rutine.

"Det har ligesom fået sit eget liv, og nu gør jeg det bare uden at tænke så meget over det. Det vigtigste for mig er, at min krop har det godt med det. Derfor planlægger jeg ikke at løbe bestemte distancer på bestemte tidspunkter, og jeg løber heller ikke på tid. Min korteste tur er på to kilometer og den længste 60 kilometer," fortæller Birthe Riis Olesen.