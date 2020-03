Livgarden på øvelse: Hertil og ikke længere

Flere virksomheder i området ved Engholm Parkvej var 2. marts under skarp bevogtning. Og pludselig satte grupper af soldater i løb, eksempelvis for at fange en civilist.

Det var soldater fra Den Kongelige Livgarde, der holdt militærøvelse i området ved Allerød Rådhus.

Livgarden fik i forbindelse med forsvarsforliget til opgave at have omkring 90 soldater i beredskab, som hurtigt kan rykke ud for at støtte politiet ved såkaldt uvarslede hændelser i Danmark. Og for at give soldaterne så realistiske forhold som muligt, har Livgarden, Allerød Kommune og en række virksomheder i området støttet øvelsen.

Under øvelsen - der også finder sted 4. og 11. marts - skal soldaterne løse en bevogtningsopgave, hvor de skal sikre bygninger mod folk med 'onde hensigter'. Alle soldater er bevæbnede, men har kun løs ammunition i våbnene, og målet er, at der ikke bliver løsnet skud.