Livgarden på militærøvelse ved Allerød Rådhus

Alle soldater vil under øvelsen bære gule refleksveste med 'Øvelse' påtrykt. Dog vil soldaterne rykke rundt i området alt efter opgaven. Alle soldater vil være bevæbnede, men kun have løs ammunition i våbnene, oplyses det.

"For at give soldaterne så realistiske forhold som muligt, har Den Kongelige Livgarde, Allerød Kommune og en række virksomheder i området støttet op om muligheden for at gennemføre denne øvelse," forklarer kaptajn og uddannelsesofficer ved Den Kongelige Livgarde, Henrik Lehmann.

Den Kongelige Livgarde fik i forbindelse med forsvarsforliget til opgave at have ca. 90 soldater i beredskab, som hurtigt kan rykke ud for at støtte politiet ved såkaldt uvarslede hændelser i Danmark.

Mål: Der bliver ikke skudt

"Soldaterne skal løse en bevogtningsopgave, hvor de skal sikre bygninger mod folk med 'onde hensigter'. Det er vores mål, at der ikke bliver skudt et eneste skud under øvelsen," siger Henrik Lehmann.

Det oplyses, at alle veje, cykelstier og fortove vil være åbne for alle, idet soldaterne kun har til opgave at sikre enkelte bygninger i området. Det betyder, at kun de virksomheder, som har sagt ja til at deltage som moment i øvelsen, kan blive berørt af soldaternes arbejde så som adgangskontrol eller lignende.

"Vi er meget glade for, at vi har muligheden for at være i et civilt område, da det giver os flere udfordringer i løsningen af opgaven. Samtidig vil mange 'rigtige' civile være i området, som kan skabe et komplekst billede for soldaterne i forhold til deres bevogtningsopgave," udtaler Henrik Lehmann.

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, er glad for, at Allerød Kommune har bakket op ønsket fra regimentet om øvelsens placering i et civilt område:

"Når vi skal træne soldaterne til at løse en opgave blandt civile, så er det vigtigt, at vi kan gøre det i et helt naturligt miljø. Det kan vi ikke i vores øvelsesterræn. Derfor skal der lyde et stort tak til Allerød Kommune for den positive tilgang samt et endnu større tak til de virksomheder, som har stillet sig til rådighed for øvelsen."