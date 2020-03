Livgarden holder alle værnepligtige tilbage på kasernerne

I de kommende uger holdes de værnepligtige tilbage på Den Kongelige Livgardens to kaserner, Garderkasernen i Høvelte samt Livgardens Kaserne i København.

Det oplyser Livgarden på Facebook.

'Det sker for at skærme garderne mod covid 19-smitte, og det er en nødvendighed for at Den Kongelige Livgarde kan opretholde vagten omkring den kongelige familie samt varetage den nye beredskabsopgave til støtte for Politiet ved uvarslede hændelser,' står der i opslaget, hvor oberstløjtnant Torben Egidiussen udtaler:

"Vores værnepligtige her i Høvelte skal om kort tid overtage nogle vigtige opgaver i Vagtkompagniet i København. Derfor gør vi alt for at undgå, at smitten breder sig blandt dem, og det betyder, at de ikke kommer hjem de kommende uger."

På Garderkasernen har uddannelsen af de værnepligtige den seneste tid taget bedst mulig højde for eventuel smitterisiko. Således har de værnepligtige været opdelt på kasernen, så en eventuel smitte rammer færrest mulige.