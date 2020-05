Se billedserie I alt var Livgarden forbi tre af Allerøds plejehjem. Koncerterne foregik i gallauniform.

Livgarden gav plejehjemsbeboere et afbræk

Allerød Nyt - 28. maj 2020 kl. 11:10 Af Af Jens Berg Thomsen Foto: Jan F. Stephan

glæde En halv times tid med underholdning og et afbræk fra hverdagen her under coronasituationen var hvad beboerne på Plejecenter Skovvang kunne nyde her forleden, da i alt fem mænd fra Livgarden var forbi og spille lidt musik.

"Vi blev kontaktet af Livgarden, der ikke har været ude at spille, siden coronaen ramte Danmark. Så det var deljligt at kunne opleve noget ud over det sædvanlige," siger leder af plejecentret Mimosen, Kenneth Steen Green.

Ud over Mimosen var Livgarden også forbi plejecentrene Skovvang og Lyngehus.

"Det var en rigtig god oplevelse, og stort set alle beboerne var ude og nyde musikken i vores atriumgård, og personalet var også glade og tilfredse. Det var en stor succes," siger Kenneth Steen Green.

"Beboerne fik et afbræk i det hele. Det er en svær tid, hvor de ikke må se deres nære på samme måde. Det er svært både for beboere og pårørende, og så er det godt at kunne sige, at der trods alt er sket noget ekstraordinært her, og det er også det, jeg hører fra de andre centre, hvor Livgarden har været," siger Kenneth Steen Green.

Garderne havde deres blå gallauniform på, og alt foregik selvfølgelig efter myndighedernes retningslinjer, fortæller Livgarden til Allerød Nyt.