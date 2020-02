Lions Allerød: "Er der nogen der har brug for en økonomisk håndsrækning?"

"Findes der skjult nød i Allerød?". Sådan lyder spørgsmålet fra Lions Allerød, der har fået indsamlet et beløb, som man gerne vil dele ud af.

"Allerød Kommune er en velfungerende kommune med en velfungerende befolkning, der må antages at tilhøre, hvad man kunne kalde en velstående middelklasse ud fra det faktum, at mange af os bor i et parcelhus," siger Erik Palm fra Lions Allerød og fortsætter:

"Men med et indbyggerantal på snart 26.000 personer kan det vel ikke undgås eller undre, at der også må findes nogle iblandt os, der kæmper for at holde skruen i vandet, det være sig både økonomisk og socialt, hvad årsagen så end måtte være."

"Lions Allerød er en privat humanitær forening, har eksisteret i Allerød i mere end 50 år. Vi har ved hjælp af vores seneste aktiviteter - byfesten og juleaktiviter - fået indsamlet et pænt beløb, som vi gerne vil bruge på humanitære og sociale formål, og gerne her i Allerød."

Erik Palm beder om hjælp fra lokalområdet til at finde frem til modtagerne.

"Hvis der er nogle i kommunen - det kunne være præsterne eller institutionsledere, lærere eller andre - der har kendskab til nogle, der måske har brug for en lille økonomisk håndsrækning til et eller andet formål, ja så er vi ikke længere væk end en mailadresse, som findes på vores hjemmeside," siger han og fortsætter:

"Også de mange små foreninger i Allerød har mulighed for at søge støtte til et eller andet rimeligt formål. Send en ansøgning til Lions, så kigger vi om der er penge i kassen."

Lions Allerød efterlyser samtidig nye medlemmer. Interesserede kan kontakte Jan Pedersen på tlf.: 4266 8123 eller Erik Palm på tlf.: 4823 7720.