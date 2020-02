Lillerøds sidste frihedskæmpere får latteren frem på Kirkehavegård

Skilt om lurfund flyttes

LRAF har fundet ud af, at Dronning Margrethe kommer til Allerød i anledning af jubilæet. Dronningen skal naturligvis se det vigtigste, kommunen kan fremvise, nemlig Brudevæltelurerne, men lurerne befinder sig ikke indenfor kommunegrænsen - der er kun et skilt ved Lynge til at markere fundet.

Frihedskæmperne beslutter sig for at gå i aktion: De trodser ligtorne og rullestole og flytter skiltet til bymidten i Lillerød, for - som de siger - man kan jo ikke byde Dronningen at skulle til Lynge.

Det kommer der mange underholdende løjer ud af - ikke mindst da frihedskæmperne bryder ud i en alternativ trosbekendelse, så ikke et øje er tørt. "Vi tror på Lillerød og på Gurli Nielsen, på delikatessen i Kvickly, Mungo Park og Lillerød Kirke," hedder det blandt andet. Eva Nejstgaard, Erik Lund og Jørgen Johansen nævnes også, mens der er hug til "småflækkerne."

LRAF når at hylde Kaj Madsen (fra den hedengangne butik Konkurrenten), og de drømmer sig tilbage til Oskar Jensens tid, "før de onde kom og skabte nabostrid."

Det er svært for LRAF at finde en grøn plet i bymidten til skiltet om lurfundet, men man får til sidst placeret det på "noget grønt" på et legeområde på M.D. Madsensvej.