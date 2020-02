Lidl er interesseret i Lillerød - men afviser rygte om grundkøb

"Vi har ikke købt en grund på Allerød Stationsvej."

Sådan lyder det fra dagligvarekæden Lidl. Dermed afviser kæden lokale rygter om, at Lidl skulle have købt den del af arealet på vejen, hvor der i dag blandt andet ligger en Q8-tank og en tom Fakta-butik.

På spørgsmålet om, hvorvidt Lidl er interesseret i at åbne butik på stedet, lyder svaret fra kommunikationschef Morten Vestberg:

"Vi er altid på udkig efter spændende steder at åbne en ny flot, moderne Lidl-butik, og Lillerød er naturligvis derfor også på vores liste."

Forslaget til lokalplan for bymidten i Lillerød åbner mulighed for, at der på Allerød Stationsvej kan bygges i 20 meters højde, og formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, har udtalt til Allerød Nyt:

"Tanken er, at der her kan bygges boliger og butikker/erhverv, og der er investorer, der er interesseret i at gennemføre et sådant projekt her. Det er spændende idéer, der er tale om, men jeg kan ikke komme med mere konkrete detaljer nu."

Hos Q8 har man på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.