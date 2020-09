Der er legestue for de et- til femårige børn i Blovstrød Sognegård den 22. september. PR foto: Flemming Nyberg

Legestue i sognegården

I et samarbejde med lokale hjemmepassere slår Blovstrød sognegård fra tirsdag den 22. september dørene op for legestue for de et- til femårige og deres forældre.