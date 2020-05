Legemiljø på vej i bibliotekets have

Haven ved Allerød Bibliotek gøres i øjeblikket endnu mere spændende for især de mindste børn: Det skabes et legemiljø, der kan være mål for en lille udflugt eller adspredelse for de mindste ved biblioteksbesøg.

Der er lagt vægt på i høj grad at anvende materialer, der passer ind i bibliotekshaven, fremgår det af dagsordenen for mødet i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget 5. maj.

Projektet er sidste etape af den bevilling, som tidligere blev givet til legeelementer i bymidten i Lillerød.

Legemiljøet forventes at stå klar til åbning i den første uge i juni.