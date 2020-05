Lars Johannesson ser frem til at vurdere Allerød Nyts læseres effekter. Privatfoto

Lars vil gerne vurdere dine værdigenstande

Hvad er det egentlig værd? Tænker du sådan, når du sidder med møbler, lamper, armbåndsure, malerier, sølv/guld, smykker, keramik, porcelæn, skulpturer med videre, så er der måske hjælp at hente nu.

Lars Johannesson, der er indehaver af vurderingskompagniet, vil gennem avisen gerne se på ting og give sit bud på, hvad de er værd. Lars Johannesson har gennem sin karriere arbejdet 15 år inden for design- og auktionsbranchen som ekspert for blandt andet Bruun-Rasmussen og lauritz.com og har også deltaget i programmet "Fantastiske Fund" på TV2, fortæller han.

Du kan sende ting ind, du gerne vil have vurderet til allerodnyt.red@sn.dk - så sørger vi for at formidle videre.