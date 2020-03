Längerich til Wammen og Krag: 'Der er tre forhold I skal rette op på'

'Som borgmester i Allerød Kommune er jeg meget optaget af, at den kommende udligningsreform skaber nogenlunde lige vilkår for at yde service til borgere i Danmarks 98 kommuner. Der er særligt tre forhold i udspillet, som jeg mener, I skal rette op på før en politisk aftale om udligning indgås.'

Sådan skriver Allerøds borgmester, Karsten Längerich, V, i et brev til Finansminister Nikolaj Wammen og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag.

De tre forhold, der ifølge Karsten Längerich skal rettes op på, er følgende:

'1: Kriteriet om middellevetid modvirker kommunernes incitamenter til sundhedsfremmende indsatser, og kriteriet står det forkerte sted i modellerne.'

'2: De aldersbestemte kriterier afspejler ikke til kommunernes faktiske udgifter til de forskellige aldersgrupper, og det går ud over alle de kommuner, der har mange børn og ældre.'

'3: De nye særordninger, som f.eks. tilskud til udsatte yderkommuner og udsatte hovedstadskommuner, har intet fagligt grundlag, er ulogiske i deres finansiering og er tilmed i modstrid med Finansieringsudvalgets anbefalinger.'

'Konsekvenserne er desværre tydelige, hvis regeringens udspil gennemføres. Det vil ramme helt skævt i forhold til, hvordan kommunernes udskrivningsgrundlag og serviceniveauer hænger sammen,' skriver Allerøds borgmester til de to ministre.

Karsten Längerich anfører, at 'der er 13 kommuner i hovedstadsområdet, som har et socioøkonomisk indeks under landsgennemsnittet.'

'De samme kommuner har en udskrivningsprocent, der er højere end gennemsnittet i regionen. Det drejer sig om Allerød, Egedal, Gribskov, Frederikssund, Solrød, Dragør, Stevns, Vallensbæk, Furesø, Roskilde, Hillerød, Lejre og Fredensborg kommuner. Det er kommuner, som har et serviceniveau, der svarer til de øvrige kommuner i regionen - det er hverken dårligere eller bedre,' skriver borgmesteren og fortsætter:

'Derudover er andre seks kommuner i hovedstadsområdet med et socioøkonomisk indeks under landsgennemsnittet, som har en udskrivningsprocent, der er lavere i gennemsnittet i regionen.'

'18 ud af ovenstående 19 kommuner står i regeringsudspillet til at skulle betale mere i udligning. Det kan måske godt give mening for de seks kommuner, men ikke for de andre 12 kommuner, som allerede har en udskrivningsprocent, der ligger over gennemsnittet i hovedstadsregionen,' skriver Karsten Längerich.