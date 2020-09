Karsten Längerich er genvalgt som Venstres borgmesterkandidat. Arkivfoto

Längerich genvalgt som borgmesterkandidat

Allerød Nyt - 06. september 2020

Borgmester Karsten Längerich er blevet genvalgt som Venstres borgmesterkandidat til næste års byrådsvalg. Der var ingen modkandidater på det velbesøgte opstillingsmøde, fremgår det af en pressemeddelelse.

Karsten Längerich lagde i sin tale op til et fortsat bredt samarbejde i byrådet, også efter næste valg.

"Det er kun igennem bredt samarbejde og langsigtet planlægning at, vi opnår gode resultater for Allerød. Allerød er en kommune i vækst, og der er behov for at vi investerer i vores kommune. Mange skoler og dagtilbud i Allerød er fra 1970'erne og kræver en kærlig hånd og vi kan allerede nu se, at vi får behov for to nye plejecentre i løbet af de kommende 10 år," sagde han.

"Vi skal sikre, at der fremover også er boliger til de ældre Allerød-borgere for hvem parcelhuset er blevet for stort, da det i dag er svært at finde en mindre ældreegnet bolig i kommunen. Hermed kan vi også frigøre parcelhusene, så nye børnefamilier kan flytte til kommunen, og det er der mange, der rigtig gerne vil," tilføjede Karsten Längerich.

Grøn dagsorden

Den grønne dagsorden fyldte en del hos borgmesteren.

"Allerød skal fortsat være en grøn kommune, og vi skal værne om vores natur og klima. I 2021 skal vi vedtage en klimapolitik og klimaplan, der sikrer, at vi kan leve op til Paris-aftalen og målsætningen om en CO2 reduktion på 70 procent inden 2030. Det er ambitiøst og det kræver investeringer og ikke mindst en teknologisk udvikling på området," erklærede Karsten Längerich.

Karsten Längerich brugte også en del af hans tale på at tale om vores menneskesyn og kom også ind på emner, som ikke diskuteres så ofte på politiske møder, og han ønsker blandt andet, at der skal gøres mere for de udsatte børn og unge

"Al forskning viser, at en tidlig indsats er vigtig. En diagnose skal ikke være lig med, at børn og unge ekskluderes fra samfundet og at de skal pakkes ind i vat, men det skal være lig med ekstra hjælp. Hjælpen skal foregå så tæt på hverdagslivet som muligt, så de kan blive i deres nærmiljø," sagde han på opstillingsmødet.