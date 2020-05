Längerich foreslår, at Dæmpegård bliver bevaret

"Jeg er helt enig med LAFAK i, at Dæmpegård ikke skal nedrives og ønsker ikke, at kommunen skal give nedrivningstilladelse. Gården har stor lokalhistorisk betydning for Allerød," lyder det fra Längerich.

Borgmesteren ønsker i stedet af bevare den gamle stråtægte bindingsværksgård og foreslår, at stedet kan bruges til for eksempel et bofællesskab, og at nogle seniorer eksempelvis kunne sætte stedet i stand. Derfor har kommunen nu skrevet til Naturstyrelsen, fortæller borgmesteren.