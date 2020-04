Längerich: Det er et kæmpe dilemma

Oven på statsminister Mette Frederiksens pressemøde mandag aften, stod det klart, at også Allerød Kommune kommer til at få en stor opgave, når daginstitutioner og 0.- til og med 5. klasse bliver første skud i den proces, der skal åbne Danmark efter coronakrisen. Også borgmester Karsten Längerich (V) så med fra sofaen.

"Jeg synes, det er positivt, at sundhedsmyndighederne kan se, at vi skal til at åbne landet igen. Omvendt skal vi ikke gøre noget, der er uforsvarligt," siger borgmestren.

"Jeg tror dog også, at nogen var skuffet over udmeldingerne fra statsministeren. Især i erhvervslivet. Det er jo et kæmpe dilemma, der udspiller sig her. Vi skal jo åbne, men omvendt må det ikke være hurtigere, end det er forsvarligt," siger Karsten Längerich.

Konkret skal politikerne i Allerøds byråd på arbejde, selvom det er påske.

"På fredag mødes børne-skoleudvalget, og jeg har på mandag indkaldt alle partier i byrådet, hvor vi skal drøfte situationen," siger borgmesteren.