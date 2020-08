LOFkurser tilbyder onlinekurser i efteråret. PR foto

LOF sætter gang i onlinekurser

Allerød Nyt - 14. august 2020

Kurser Når LOFkurser i løbet af de næste uger åbner for den nye efterårssæson, er det på en og samme tid en aftenskole som man altid har kendt den, og samtidig en moderne aftenskole, fremgår det af en pressemeddelelse.

"Da Covid-19 ramte Danmark og lukkede alting ned, blev vi jo tvunget til at gentænke aftenskolen som koncept," udtaler Sirenetta Poulsen, der er ansvarlig for sprogholdene ved LOFkurser.

"Vi har længe barslet med idéen om at tilbyde mere online undervisning, så vi benyttede os af den ufrivillige pause fra den fysiske undervisning til at undersøge mulighederne for online undervisning, og for at finde ud af om det overhovedet er noget vores kursister er interesseret i," tilføjer Sirenetta Poulsen, som er en af drivkræfterne bag konceptet online undervisning.

Ifølge pressemeddelelsen har det vist sig, at onlineholdene er utroligt populære, især sprog- og motionsholdene er meget populære

"Jeg tror det handler om en kombination af fleksibilitet og tryghed. Pludselig har man mulighed for at vælge et hold som man normalt ikke ville kunne deltage i, fordi det var i en anden kommune, eller fordi man ikke kunne nå det. Nu sparer man transporttiden og kan sidde, hvor det skal være," erklærer Sirenetta Poulsen.

"Vi har mange kursister, der er i risikogruppen for Covid-19, men som har brug for deres ugentlige motion. For dem er det helt perfekt at kunne dyrke motionen hjemmefra og holde formen ved lige," udtaler Amanda Bøge Bohn, som er ansvarlig for motionsholdene ved LOFkurser.

Man kan læse mere på https://lofkurser.dk/kurser/online-undervisning.