LAFAK på vej med bog og udstilling

Et 'Debat og Mad'-arrangement er udsat som følge af corona-krisen

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) er på vej med flere initiativer i anledning af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i år.

LAFAK deltager i Aktiv Fritid med en lille udstilling på M.D. Madsensvej, og i uge 48 holder man en udstilling på Kirkehavegård om Allerød Kommune igennem 50 år.

En ny bog planlægges også. Den kommer til at handle om Allerødfrisen – de 31 keramiske relieffer, der hænger på Allerød Rådhus.

Det er relieffer som medlemmerne af Nordsjællandske Keramikere lavede som ’adgangstegn’ til deres store udstilling i 1976, og som har motiver fra Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløses historie.

LAFAK har endnu ingen udgivelsesdato, da man ikke har fået finansieret bogen endnu.

I samarbejde med Allerød Bibliotek skulle LAFAK 1. april have arrangeret 'Debat og Mad' med undertitlen: 'Da Allerød Kommune blev til Allerød Kommune'. Tidligere ekspeditionssekretær i Allerød Kommune, Tony Andersen, skulle have fortalt om de gode historier op til kommunesammenlægningen i en samtale med LAFAK-formand John Nørskov Hansen. Arrangementet er udsat på grund af corona-situationen og forventes nu at finde sted til efteråret.