'M.D. Madsensvej er relativ bred, men det er ingen af de andre veje i bymidten, og vi mener ikke at byggehøjder i det omfang på nogen måde vil fremme bylivet eller lysten til at færdes i byen for de borgere, der vælger at bosætte sig i Allerød Kommune,' skriver LAFAK i indsigelse.

LAFAK om forslag: 'Det åbner for at stort set alt i bymidten kan rives ned'

'Forslaget har en karakter og et omfang, der gør det meget vanskeligt at kommentere konkret på delområder og at gennemskue de endelige konsekvenser. Da det samtidig er muligt for den til en hver tid siddende kommunalbestyrelse at dispensere for lokalplanen, åbner dette forslag for, at stort set alt i bymidten kan rives ned og bygges nyt og højt. LAFAK har fået mange henvendelser om bekymring for netop højden og omfanget af evt. nyt byggeri, og for at det med dette forslag til lokalplan er muligt at forandre byens karakter fuldstændig.'

Sådan skriver Lokalhistorisk Forening og Arkiv i Allerød Kommune (LAFAK) i en indsigelse til lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød.

Formelt kalder forslaget bymidten for 'Allerød Bymidte', og det falder ikke i god jord hos LAFAK:

'Helt overordnet og formelt må vi fastholde, at forslaget gælder Lillerød Bymidte og ikke Allerød Bymidte. Det siger historien og geografien, ligesom det hedder Lynge Bytorv og i vores nabokommune Furesø fortsat hedder Farum Bytorv og Værløse Bymidte,' påpeger LAFAK, der glæder sig over, at Allerød Station i forslaget er klassificeret som bevaringsværdig.

'Men en stationsby er mere end stationsbygningen. I Lillerøds tilfælde er det en by, der åbner sig når man kommer med tog fra København eller Hillerød, og det en by hvor man tydeligt kan se og fornemme hele byen fra M.D. Madsensvej til Horsemosen. En by der danner porten til det grønne Nordsjælland og ikke er hverken en ny Carlsberg Byen, et nyt Vanløse eller et nyt Nordhavn,' hedder det i indsigelsen.