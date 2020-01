Kunstforening åbner jubilæumsår med fotokunst

Allerød Kunstforening åbner 2020 - der er foreningens 50 års jubilæumsår - med en udstilling på Kirkehavegård med værker af fotokunstneren Henriette Friis.

Udstillingen kan ses fra 10.-26. januar. Der er fernisering fredag 10. januar fra kl. 19.00-20.30, hvor der vil være musik af Kurt Højbjergs jazzorkester.

Henriette Friis er fotokunstner. Hun er uddannet ved Københavns Designskole og gæsteelev på Royal Academy of Art, London samt Ecole des Beaux-Arts, Paris. Udstillingen er retrospektiv og består af et udvalg af billeder skabt gennem 20 år.

Henriette Friis' teknik er en videreudvikling af lithographi. Det er den digitale teknik, hun udfordrer, og grænserne for den har hun stadig ikke fundet. Billederne indeholder en fusion af akvarel, kalligrafi og tegninger samt foto.

Udstillingen består af et udvalg af billeder fra forskellige serier. En serie handler om farve og form, en anden serie, 'City Moments', fokuserer på de korte øjeblikke, vi måske ikke bemærker i vores travle hverdag, og 'Refleksions and Changes' handler om tidens problemer og forandringer. 'Yesterday is part of tomorrow' er en blanding af tidsbilleder. Alle billeder er udført som unika på syrefrit papir opsat på syrefrit karton.

Udstillingen åbnes af John Nørskov Hansen, formand for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune.

Udstillingen vil være åben torsdage og fredage fra kl. 15-17 samt lørdage og søndage fra kl. 14-17.