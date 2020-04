Kulturuge håber på udgave nummer seks i september

Kulturugen Allerød på X og Tværs har ikke opgivet håbet om at søsætte udgave nummer seks i år. Det fremgår af et nyhedsbrev fra styregruppen bag kulturugen, underskrevet af medlem af styregruppen Jørn Winther Jepsen.

Allerød på X og Tværs skulle have fundet sted fra 15.-23. august, men det strider imod regeringens udmelding om åbning af større arrangementer.

'Det ændrer dog ikke på, at vi måske kan have en rimelig stor chance for alligevel at lave en kultur- og festuge og fejring af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i år. Vi skal måske blot forestille os, at vi her - mens vi står sammen men hver for sig - skal tænke på en kultur- og festuge f.eks. i midten af september,' skriver Jørn Winther Jepsen i nyhedsbrevet.

Brevet fortsætter:

'Forestil jer en smuk og dejlig efterårsdag med masser af energi ovenpå nedlukningen – og med alle muligheder for at få hele vores forenings- og kulturliv og folkeoplysning spændt for for at sætte alle gode kræfter ind på et brag af en efterårs- og vintersæson i alle vores aktiviteter.'

'Og tænk lige på, hvor meget vi har savnet det – der vil blive så stort behov for alle de fællesskaber, vi kan huske fra før krisen, og på alle de nye, der på trods heraf netop er dukket frem, at vi måske kan tage hinanden i ed på, at vores fritids- og kulturliv det kan man ikke aflive med en corona-krise – der skal mere til.'

'Men i denne vanskelige tid skal vi, som det så smukt siges – stå sammen, men hver for sig – og hjælpe alle de initiativer og aktiviteter vi kan – så de er der, når vi kalder på dem igen,' hedder det i nyhedsbrevet.