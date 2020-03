Det kritiseres, at syge soldater blandt de værnepligtige, der netop nu holdes tilbage på Den Kongelige Livgardes kaserner - blandt andet her på Garderkasernen i Høvelte - ikke bliver testet for, om de er smittet med coronavirus. Arkivfoto

Kritik af at syge soldater ikke testes for coronavirus

Tilbageholdes for at være skærmet mod covid 19-smitte

Kritikken af den manglende test kommer ifølge DR fra flere pårørende og fra Hærens Konstabel- og Korporalforening.Soldaterne testes ikke for corona, fordi det i øjeblikket er Sundhedsstyrelsens strategi, at kun alvorligt syge testes.

Overlæge på Høvelte Kaserne, Vibeke von Westphal, siger til DR, at der ikke mistanke om, at de syge er smittet med corona-virus. Og chefen for den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, fastholder overfor DR, at det var den rigtige beslutning at beordre soldaterne til at blive på de to kaserner.

De værnepligtige holdes ifølge Den Kongelige Livgarde tilbage på kasernerne for at skærme garderne mod covid 19-smitte, og fordi soldaterne skal deltage i vagten omkring den kongelige familie samt varetage nye beredskabsopgaver.

mik.