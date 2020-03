Kristian fra Allerøds svendestykke blev solgt på auktion

Ikoniske møbler fra dansk designs guldalder og de seneste skud på stammen fra spirende snedkere stod fornylig side om side på Bruun Rasmussens auktion over moderne design.

Med på auktionen var også en debutant fra Allerød, Kristian Rosendahl Strunge, med sit svendestykke fra marts 2019.

Møblet, en skænk med inspiration fra Peder Moos' og Finn Juhls organiske formgivning, fik et flot hammerslag på 62.000 kr., fremgår det af en pressemeddelelse.

Kristian Rosendahl Strunge blev tilkendt en sølvmedalje for møblet ved sin eksamen på NEXT i København.

"Vi er vant til at vende blikket mod dansk designs guldalder i årene 1930-1970, når vi taler om møbelkunst i særklasse. Derfor er det også godt at se, at der med de nye talenter er en fremtid for møbelhåndværk, både i Danmark og på auktion," siger leder af afdelingen for moderne design hos Bruun Rasmussen, Peter Kjelgaard.

mik.